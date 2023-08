Mondiaux d'athlétisme : Le relais 4x400m décroche l'argent et sauve l'honneur !

Mondiaux d'athlétisme : Le relais 4x400m décroche l'argent et sauve l'honneur !













par Alexis Rouhette (iDalgo) L'équipe de France ne repartira pas de Budapest les mains vides des Mondiaux d'athlétisme ! Pour l'un des derniers événements de l'édition 2023, le relais 4x400m a bouclé la course en 2'58''45 et terminé deuxième derrière les Etats-Unis et devant la Grande-Bretagne. Composé de Ludvy Vaillant, Gilles Biron, David Tombe et Téo Andant, le relais décroche la première médaille de la délégation française dans la compétition. Dans le reste des résultats de cette dernière journée, Kiplangat a remporté le marathon en 2h08'53''. Alice Finot a terminé 5e du 3 000m steeple et s'est offert le record de France en 9'06''15.