Monaco vainqueur !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Ce soir, il n'y a pas que le football à Monaco. Le Basket est aussi présent sur le Rocher. Monaco réussit son entrée et s'impose lors de la première journée de l'Euroligue à domicile contre le Panathinaikos assez confortablement (75 - 63). Les locaux ont fait la différence dans les deux premiers quarts-temps avec un avantage de +10 (38 - 28). Les Monégasques ont ensuite géré en seconde mi-temps. Ces derniers ont pu s'appuyer sur un duo de feu avec Andjusic auteur de 17 points et de James 11 unités au compteur. Les Grecs ont tenté de répondre avec un gros duo également avec Papapetrou (16 points) et Macon (13 unités) mais cela n'a pas été suffisant.

La Roca Team s'est appuyée tout le long du match sur une grande réussite à 3 points (9 sur 21). En attendant les matchs de ce soir, Monaco est leader provisoire.