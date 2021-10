Monaco si proche de l'exploit !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Monaco a failli réaliser l'exploit de la journée face au Real Madrid en Euroligue ! Le club du Rocher n'était pas loin de renverser le géant européen et s'incline 94 - 86 sur le parquet espagnol ! Pourtant, les Monégasques ont couru après le score toute la partie !

Lors du premier quart-temps, les joueurs de la principauté se sont faits écrasés par les Madrilènes avec un cinglant 30 - 12. Mais la « Roca Team » se reprend dans le second pour revenir à 12 unités des Espagnols (51 - 39).

Bis répétita après la pause où les Monégasques reviennent encore plus proches des locaux à seulement 7 points (72 - 65).

Dans le dernier quart-temps, les hommes de Zvezdan Mitrovic reviennent à égalité à 3 minutes de la fin (81 - 81), mais le Real Madrid accélère une dernière fois et s'impose finalement 94 - 86 dans une fin de match irrespirable. Monaco, porté par un grand Mike James auteur de 24 points, concède sa première défaite de la saison en Euroligue et pointe à la 8e place du classement !