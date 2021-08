Monaco s'incline contre Lorient et n'ouvre toujours pas son compteur de victoires

par Arthur Cremers (iDalgo)

En ouverture de la deuxième journée de Ligue 1, Monaco se déplaçait à Lorient ce vendredi soir. Dominateurs dans le jeu mais incapables de mettre réellement en danger les Bretons, les Monégasques et Ismail Jakobs se sont faits surprendre à la 31ème minute et ont offert un penalty au FCL. Terem Moffi ne s'est pas fait prier et a transformé l'offrande pour donner l'avantage aux siens. Le second acte a ensuite été une caricature du premier. Les hommes de Niko Kovac ont eu la balle mais n'ont pas réussi à cadrer suffisamment (3 tirs cadrés sur 12 tentatives). Les entrées de Ben Yedder, Golovin ou encore Diatta n'y ont rien changé et Lorient repart avec les trois points de la victoire (1-0) pour s'emparer provisoirement de la tête du championnat avec quatre unités. L'ASM, de son côté, n'a qu'un point.