Monaco et Strasbourg victorieux !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Monaco retrouve le sourire après ses deux défaites en Euroligue cette semaine ! Les Monégasques s’imposent à domicile contre Dijon sur le score de 93-73. La « Roca Team » a creusé l’écart lors des deux premiers quarts-temps (23 - 18) puis 52 - 31 à la pause ! Les Dijonnais ont tenté de revenir dans le 3e quart avec un écart redescendu à +14 (68 - 54) mais le club de la principauté est resté sérieux et a même accéléré dans le dernier quart !

Dans le second match, Strasbourg a pris le meilleur sur l’ASVEL à domicile avec un succès 82-74.

Les Strasbourgeois ont démarré en fanfare ce match pour mener rapidement de 15 points (32 - 17) mais l’ASVEL était revenu a seulement 3 unités à la pause (41 - 38). Lors des deux quart-temps suivants, les deux équipent se rendent coup pour coup avant que les locaux n'accélèrent en fin de match pour se donner de l’air (69 - 61), et s'imposer !