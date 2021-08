Monaco éliminé par le Shakhtar Donetsk en barrages de la Ligue des champions

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Battu à l’aller (1-0) à Louis-II, l’AS Monaco a concédé, mercredi soir, le match nul (2-2 a.p.) sur la pelouse du Shakhtar Donetsk à l’occasion du barrage retour de Ligue des champions. Au cumul des deux matchs, ce sont les Ukrainiens qui se qualifient pour la phase de groupes de la C1. De leur côté, les Monégasques sont reversés en Ligue Europa. Et pourtant, les joueurs de Niko Kovac y croyaient ! Auteur d’un très bon début de match, l’ASM a totalement pris le contrôle de la rencontre sans réellement être inquiété sur le plan défensif. Wissam Ben Yedder s’est montré réaliste, inscrivant un doublé (17e et 39e) en première période. Grâce à une belle frappe de Marlos (74e), le Shakhtar est parvenu à recoller pour arracher la prolongation. Les Ukrainiens vont finalement obtenir leur ticket pour la phase de groupes à la suite d’un but contre son camp de Ruben Aguilar (114e).