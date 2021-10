Monaco, Angers et Nantes vainqueurs

par Martin Schmuda (iDalgo)

La suite de la neuvième journée de Ligue 1 a vu entre autres la large victoire de Monaco face à Bordeaux (3-0) au Stade Louis II. Les Monégasques ont profité de la fragilité défensive des Girondins pour faire la différence grâce à leurs cadres : Tchouaméni (35'), Golovin (48') et Ben Yedder (64'). Le club de la Principauté réintègre le Top 6 (14 points), à deux longueurs d'Angers. Le SCO atterrit au pied du podium après son succès contre Metz (3-2). Les deux formations étaient au coude-à-coude à l'heure de jeu, et c'est Bahoken (90+2') qui est venu mettre un terme à la série de quatre matchs consécutifs sans victoire pour les Angevins. En parallèle, Nantes s'est imposé en patron face à Troyes (2-0) par l'intermédiaire des buts de Girotto (58') et Blas sur penalty (69'). Enfin, Lorient et Clermont se sont neutralisés (1-1).