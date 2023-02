Moldavie : Le Parlement approuve la nomination d'un Premier ministre pro-UE

Moldavie : Le Parlement approuve la nomination d'un Premier ministre pro-UE













(Actualisé après le vote, précisions) par Alexander Tanas CHISINAU, 16 février (Reuters) - Le Parlement moldave a approuvé jeudi la nomination de Dorin Recean au poste de Premier ministre, à la tête d'un gouvernement engagé à relancer l'économie et à poursuivre la voie d'un rapprochement avec l'Union européenne (UE). Dorin Recean, 48 ans, conseiller présidentiel et ancien ministre de l'Intérieur, a été désigné vendredi par la présidente Maia Sandu pour remplacer l'ancienne Première ministre Natalia Gavrilita, dont le gouvernement a démissionné la semaine dernière après dix-huit mois de mandat. Dorin Recean a reçu le soutien de 62 élus du Parlement, qui compte 101 sièges, après avoir exposé ses projets de redressement politique et économique. La Moldavie fait face à des turbulences économiques provoquées par les retombées de l'invasion russe de l'Ukraine, avec qui elle partage une frontière. Elle subit une forte inflation et a accueilli un grand nombre de réfugiés ukrainiens. "Nous voulons vivre dans un monde sûr où les traités internationaux sont respectés, où les problèmes entre pays sont résolus par le dialogue, où il y a du respect pour les petits États", peut-on lire dans le projet du futur gouvernement. "Nous voulons être membres à part entière de l'Union européenne", est-il ajouté. Le nouveau gouvernement ne comprendra que quatre ministres — Finances, Infrastructures, Justice et Energie — qui ne faisaient pas partie de l'ancien gouvernement, a indiqué Dorin Recean sur Facebook. Ministre de l'Intérieur de 2012 à 2015, le nouveau Premier ministre est un responsable politique expérimenté, qui a également occupé le poste de secrétaire du Conseil suprême de sécurité, organe consultatif chargé des questions de sécurité nationale. La Moldavie, qui compte 2,5 millions d'habitants, a déjà le statut de candidat à l'adhésion à l'UE, dont le processus prend généralement plusieurs années. Maia Sandu a lundi accusé Moscou de comploter pour renverser les dirigeants moldaves et empêcher l'adhésion du pays à l'UE — des allégations démenties par la Russie. (Écrit par Tom Balmforth, version française Dina Kartit et Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)