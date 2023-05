Moldavie: Des milliers de personnes manifestent à Chisinau en soutien du gouvernement

Moldavie: Des milliers de personnes manifestent à Chisinau en soutien du gouvernement













Crédit photo © Reuters

CHISINAU (Reuters) - Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de la capitale moldave, Chisinau, pour soutenir le gouvernement pro-occidental qui veut se rapprocher de l'Europe, tandis que les autorités reprochent à Moscou de vouloir déstabiliser le pays. La Moldavie a été durement touchée par l'invasion de l'Ukraine voisine par Moscou, que Chisinau a condamnée à plusieurs reprises, alors que le pays veut rejoindre l'Union européenne. La présidente moldave Maia Sandu a accusé la Russie de chercher à saboter l'intégration européenne du pays en encourageant les manifestations antigouvernementales et la propagande. Moscou nie toute ingérence dans les affaires de la Moldavie. "La Moldavie ne veut pas subir le chantage du Kremlin", a déclaré Maia Sandu lors du rassemblement organisé par son gouvernement. La police a déclaré que plus de 75.000 manifestants étaient présents. "Nous ne voulons plus être à la périphérie de l'Europe", a déclaré la présidente moldave, promettant que la Moldavie deviendrait membre de l'UE d'ici à 2030. (Reportage Alexander Tanas et Dorin Scobioala, version française Matthieu Protard)