Moderna va atteindre ses objectifs de ventes de vaccins contre le COVID-19 en 2023

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Moderna a publié lundi des résultats préliminaires pour les ventes annuelles de son vaccin contre le COVID-19 au dessus de la limites inférieure de ses propres prévision, à 6,7 milliards de dollars (6,12 milliards d'euros), tout en réitérant son objectif de renouer avec la croissance des ventes en 2025. L'action du laboratoire américain prenait 1,5% à dans les échanges avant-Bourse à Wall Street. En novembre, Moderna avait déclaré viser un chiffre d'affaires annuel dans le bas de sa fourchette de prévisions et tablait sur un chiffre d'affaires d'au moins 6 milliards de dollars, contre de 6 à 8 milliards de dollars précédemment. Les 6,7 milliards de dollars de ventes préliminaires annoncés par le groupe incluent environ 600 millions de dollars de recettes différées liées aux efforts de Moderna dans le cadre de l'alliance mondiale pour les vaccins GAVI. Malgré la baisse de la demande de vaccins depuis 2021, Moderna a gagné des parts sur le marché américain par rapport à son rival Pfizer, augmentant sa part à 48% pour la saison d'automne 2023, contre 37% en 2022. Le groupe a réaffirmé son objectif d'atteindre le seuil de rentabilité en 2026 et a déclaré continuer de s'attendre à des ventes d'environ 4 milliards de dollars cette année pour ses vaccins contre le coronavirus et le virus respiratoire syncytial (VRS). Les autorisations réglementaires pour le vaccin contre le VRS sont attendues au cours du premier semestre de cette année. Moderna prévoit également de communiquer des données de stade avancé sur son vaccin COVID de nouvelle génération et sur un vaccin combiné contre la grippe et le COVID en 2024. (Rédigé par Bhanvi Satija à Bangalore, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)