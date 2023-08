Moderna prévoit de vendre jusqu'à 8 milliards de dollars de vaccins anti-COVID en 2023

par Leroy Leo et Patrick Wingrove (Reuters) - Moderna a relevé jeudi ses prévisions annuelles de ventes de vaccins contre le COVID-19 jusqu'à 8 milliards de dollars (7,31 milliards d'euros), dans l'optique d'une accélération à l'automne en passant à une distribution classique au lieu de n'avoir que le gouvernementaux américain comme client. Les fabricants de vaccins anti-COVID Moderna et Pfizer espèrent que la distribution classique et la forte demande pour leurs nouveaux vaccins ciblant le variant XBB.1.5 permettront de compenser la perte survenue après la pandémie. L'annonce a entraîné une hausse de 6% de l'action dans les échanges avant-Bourse. Moderna anticipe un chiffre d'affaires de 6 à 8 milliards de dollars pour ses vaccins contre le COVID-19 cette année, contre une prévision précédente de 5 milliards de dollars, grâce à une demande potentielle de 50 à 100 millions de doses aux États-Unis en automne. La société prévoit aussi de vendre pour 2 à 4 milliards de dollars de vaccins dans le cadre de contrats commerciaux aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutefois, sur les 5 milliards de dollars attendus de contrats gouvernementaux, 1 milliard sera reporté à l'année prochaine. Pfizer a averti mardi que les ventes de vaccins anti-COVID étaient incertaines, ajoutant que les taux de vaccination de cet automne devraient servir de bon indicateur. Les ventes du vaccin contre le COVID-19 de Pfizer ont chuté de 83% au deuxième trimestre. Pour Moderna, les ventes du vaccin anti-COVID-19 au deuxième trimestre ont chuté de 94% pour atteindre 293 millions de dollars, ce qui reste supérieur à l'estimation moyenne des analystes à 233,6 millions de dollars, selon les données de Refinitiv. (Reportage Leroy Leo à Bangalore et Patrick Wingrove à New York ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)