Moderna confirme l'efficacité de son vaccin anti-COVID après six mois

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - Moderna a déclaré mardi que son vaccin contre le COVID-19 offrait toujours une forte protection contre la maladie six mois après l'administration d'une deuxième dose, avec un taux d'efficacité de plus de 90% contre toutes les formes du COVID et de plus de 95% contre les formes graves.

Le laboratoire pharmaceutique américain, qui doit informer mercredi les investisseurs de l'actualité de son vaccin, a dit s'appuyer sur le suivi de son essai clinique à grande échelle initial.

La biotech a également commencé à tester de nouvelles versions de son vaccin qui ciblent l'un des nouveaux variants dits "préoccupants" du coronavirus SARS-CoV-2, identifié pour la première fois en Afrique du Sud et baptisé B.1.351.

Le vaccin à ARN messager de Moderna est autorisé dans une quarantaine de pays actuellement. La société basée à Cambridge, dans le Massachusetts, a dit avoir livré, à la date du 12 avril, 132 millions de doses dans le monde, dont la grande majorité - 117 millions - aux Etats-Unis.

(Michael Erman, version française Jean-Stéphane Brosse)