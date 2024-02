Moderna : Bénéfice surprise au T4, détaille la feuille de route du vaccin contre le VRS

Moderna : Bénéfice surprise au T4, détaille la feuille de route du vaccin contre le VRS













22 février (Reuters) - Moderna a fait état jeudi d'un bénéfice surprise au quatrième trimestre, porté par la baisse des coûts et des paiements différés, et dévoilé une feuille de route commerciale pour son vaccin expérimental contre le virus respiratoire syncytial (VRS). Le titre Moderna a bondi de 8% à 94,68 dollars (87,28 euros) dans les échanges avant-marché à Wall Street. Le laboratoire américain a enregistré un bénéfice de 217 millions de dollars au quatrième trimestre, soit 55 cents par action, dépassant largement les attentes des analystes qui tablaient sur une perte de 97 cents par action, selon les données LSEG. La société a dépassé ses propres prévisions grâce à des recettes différées inattendues de 600 millions de dollars et à des économies de coûts d'environ 300 millions de dollars, a déclaré lors d'un entretien le directeur financier James Mock. A lire aussi... "Notre restructuration était en grande partie terminé à la fin du troisième trimestre, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour augmenter la productivité", a-t-il ajouté. Moderna a enregistré 2,8 milliards de dollars de ventes au quatrième trimestre pour son vaccin contre le COVID-19, son seul produit commercial, soit une baisse de 43% par rapport à 2022, en ligne avec les attentes des analystes. Le groupe a déclaré s'attendre à une approbation aux États-Unis pour son vaccin contre le VRS, appelé mRNA-1345, d'ici le 12 mai et prévoit également de le lancer en Allemagne et en Australie cette année. Les analystes estiment que ce vaccin rapportera 280 millions de dollars au laboratoire en 2024. (Reportage Patrick Wingrove à New York et Leroy Leo à Bangalore, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)