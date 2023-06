Mobilize est en négociations avancées sur un contrat de bornes de recharge, selon un porte-parole

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Mobilize est en négociations avancées avec un important groupe européen de distribution pour ses bornes de recharge électrique, a dit mercredi à Reuters une porte-parole de la filiale de services de mobilité de Renault, confirmant des propos tenus par STMicroelectronics au salon Viva Tech. Frédérique Le Grevès, directrice générale de STMicro France, a annoncé qu'il s'agirait du premier contrat pour les Power Box développées au sein de la Software République, un partenariat technologique dont Renault et STMicro font partie, et que l'annonce interviendrait bientôt. (Reportage Gilles Guillaume, rédigé par Nicolas Delame)