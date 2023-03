Mitsubishi 100% électrifié vers 2035, un EV sur base Renault d'ici là

par Daniel Leussink TOKYO (Reuters) - Mitsubishi Motors veut que les véhicules électrifiés - hybrides et purement électriques - représentent 100% de ses ventes de voitures neuves d'ici le milieu de la décennie prochaine, une accélération de sa stratégie d'électrification qui passera aussi par un modèle électrique dérivé d'un véhicule Renault. Le troisième membre de l'alliance entre Renault et Nissan, qu'il a rejointe en cours de route, a été comme ses deux partenaires précurseur de l'électrique pendant la décennie 2010 avec son i-MiEV également déclinée en Europe sous les marques Peugeot et Citroën. Le groupe japonais s'est depuis concentré sur les motorisations hybrides essence-électrique, particulièrement adaptées aux SUV dont il est spécialiste, mais il entend ajouter à nouveau à son catalogue européen une offre 100% électrique en exploitant les synergies de l'alliance. Selon une présentation accompagnant les objectifs moyen terme de Mitsubishi, un véhicule alliance sur base Renault et un véhicule alliance sur base Nissan sont ainsi envisagés à l'horizon 2025. Le modèle électrique pour l'Europe pourrait être un dérivé du futur Renault Scenic, annoncé en 2024, ou des futures Renault 5 et 4, programmées respectivement pour 2024 et 2025, trois modèles fabriqués en France, a dit à Reuters une source proche du dossier. Un porte-parole de Mitsubishi Europe a refusé de faire un commentaire. Dans le cadre de la restructuration de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi dévoilée début février, avec notamment une structure capitalistique allégée entre Renault et Nissan, Mitsubishi a également fait part de son intention d'investir dans la future entité électrique de Renault, "Ampère". Pour rester compétitif sur ses principaux marchés - Asean et Océanie en tête - Mitsubishi prévoit de lancer en tout 16 nouveaux modèles au cours des cinq prochaines années, dont encore sept thermiques, aux côtés de cinq hybrides et quatre électriques - dont les deux modèles dérivés de l'alliance. "Parmi nos modèles existants, nous allons développer les zones géographiques où notre porte-drapeau Outlander hybride rechargeable est présent, et allons renforcer les ventes de notre véhicule utilitaire électrique Minicab-MiEV qui a été relancé l'an dernier", a déclaré le directeur général de Mitsubishi Takao Kato au cours de la présentation. Connu notamment pour son Outlander, dont la nouvelle génération sur une architecture alliance débarquera en Europe en 2024, Mitsubishi a par ailleurs maintenu son objectif de 50% de ventes électrifiées d'ici l'exercice 2030, contre 7% sur l'exercice 2021, dernier où cette donnée est disponible. (Avec Gilles Guillaume à Paris, et Elaine Lies à Tokyo, édité par Matthieu Protard)