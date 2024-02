Missak et Mélinée Manouchian, deux résistants étrangers au Panthéon

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Missak et Mélinée Manouchian, deux résistants à l'Allemagne nazie, et une vingtaine de leurs camarades pour la plupart d'origine étrangère comme eux, entreront mercredi au Panthéon lors d'une cérémonie présidée par Emmanuel Macron. Ouvrier, poète, militant communiste d'origine arménienne né en 1906 dans l'empire ottoman, Missak Manouchian est le premier résistant étranger à accéder au Panthéon. Son entrée survient 80 ans jour pour jour après son exécution par les nazis, à l'âge de 37 ans, à la forteresse du Mont-Valérien, près de Paris, où une veillée a eu lieu mardi soir. Il sera accompagné de sa femme, Mélinée Manouchian, également résistante d'origine arménienne, décédée en 1989. Entreront aussi de façon symbolique, via l'inscription de leur nom à l'intérieur du monument, 23 compagnons d'armes fusillés pour la plupart en même temps que lui. A lire aussi... La cérémonie a fait l'objet d'une joute entre Emmanuel Macron et la cheffe de file du Rassemblement national (RN) Marine Le Pen, qui a annoncé sa venue à la cérémonie malgré les réserves exprimées par le président. Dans un entretien publié lundi dans le quotidien l'Humanité, le chef de l'Etat estime que "les forces d'extrême droite seraient inspirées de ne pas être présentes compte tenu de la nature du combat de Manouchian." "LA VOLONTÉ" D'ÊTRE FRANÇAIS Ces entrées s'ajouteront à celles d'autres résistants de la Deuxième guerre mondiale comme Jean Moulin, Pierre Brossolette, Jean Zay, Germaine Tillion et Geneviève Anthonioz de Gaulle. Après Joséphine Baker, Missak Manouchian est la deuxième personnalité à être accueillie au Panthéon sans être née française. A la différence de l'artiste native des Etats-Unis, Missak Manouchian n'a jamais obtenu cette nationalité, qu'il avait demandée à deux reprises. Parmi les jeunes combattants fusillés en même temps que lui, beaucoup étaient eux aussi étrangers (Polonais, Hongrois, Italiens, Espagnols, Roumains). "Ce sera l'occasion de rappeler qu'être Français, ça ne tient pas à l'origine, à la religion, au prénom, mais à la volonté", souligne-t-on à l'Elysée. Les corps de Missak et Mélinée Manouchian, qui reposaient jusqu'ici dans le cimetière d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), seront transférés au Panthéon. Depuis son arrivée à l'Elysée, Emmanuel Macron a organisé l'entrée au Panthéon de l'ancienne ministre Simone Veil, de l'écrivain Maurice Genevoix et de Joséphine Baker. Il a annoncé le 14 février vouloir y accueillir l'ancien ministre de la Justice récemment décédé Robert Badinter, qui fit abolir la peine de mort en France en 1981. (Reportage Elizabeth Pineau, édité par Kate Entringer)