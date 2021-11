Minsk propose un plan pour enrayer la crise migratoire, des Irakiens rapatriés

BRUZGI, Biélorussie (Reuters) -La Biélorussie a annoncé jeudi avoir présenté à l'Allemagne un plan pour résoudre la crise migratoire, initiative qui prévoierait le rapatriement de 5.000 migrants et la prise en charge de 2.000 autres par l'Union européenne, mais Berlin a démenti tout accord.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a évoqué ce scénario avec la chancelière allemande Angela Merkel mercredi lors d'un entretien téléphonique, le deuxième cette semaine, a précisé sa porte-parole Natalia Eismont, citée par l'agence Belta.

"L'Union européenne crée un corridor humanitaire pour 2.000 réfugiés. Nous nous engageons à faciliter, dans la mesure du possible et s'ils le souhaitent, le retour dans leur pays des 5.000 autres", a-t-elle expliqué.

La porte-parole a assuré qu'Angela Merkel avait accepté d'en discuter avec les dirigeants européens.

Propos qu'une source gouvernementale allemande a démentis jeudi, soulignant que la crise actuelle était "un problème européen pour lequel l'Allemagne n'agi[ssai]t pas seule".

L'exécutif européen n'avait pas répondu dans l'immédiat à la proposition de Minsk, mais il avait fait savoir auparavant qu'il n'entendait pas négocier avec Alexandre Loukachenko.

Les ministres des Affaires étrangères des pays membres du G7 ont lancé un appel jeudi à la Biélorussie pour qu'elle mette un terme à des "actes inhumains" qui "mettent la vie de personnes en danger".

"Nous appelons le régime à cesser immédiatement sa campagne agressive et d'exploitation afin d'éviter d'autres morts et souffrances," déclarent-ils dans un communiqué.

"TROP D'HORREURS"

L'Union européenne cherche à mettre fin à ce qu'elle considère comme une stratégie politique de la Biélorussie en représailles aux sanctions imposées après la répression des manifestations de 2020 contre la réélection du président Alexandre Loukachenko. Minsk dément toute instrumentalisation.

Plusieurs milliers de migrants en provenance du Moyen-Orient sont massés à la frontière avec la Pologne, dans le froid et des conditions de vie précaires.

Les gardes-frontières polonais ont indiqué sur Twitter qu'il y avait eu 501 tentatives de passage mercredi, un chiffre en hausse par rapport aux jours précédents.

Près de 430 Irakiens devaient être rapatriés de Minsk dans la journée, a déclaré jeudi le ministère irakien des Affaires étrangères, précisant que le vol ferait halte à Erbil, dans le nord du pays, avant de rejoindre Bagdad.

Les Irakiens, pour la plupart kurdes, représentent une part importante des migrants bloqués à la frontière et dans les forêts biélorusses.

"Je ne retournerais pas (en Irak) si ce n'était pour ma femme", a dit à Reuters un Kurde irakien âgé de 30 ans qui a tenté de franchir au moins huit fois la frontière.

"Elle ne veut pas retourner avec moi à la frontière, car elle a vu trop d'horreurs là-bas".

Bruxelles espère que la pression exercée sur les compagnies aériennes pour qu'elles cessent d'acheminer des migrants à Minsk en provenance du Proche-Orient portera ses fruits.

Plusieurs compagnies ont déjà accepté de suspendre leurs vols vers la capitale biélorusse.

Au moins huit personnes sont mortes à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, dont un Syrien de 19 ans qui s'est noyé dans une rivière en tentant de passer.

(Reportage Estelle Shirbon, Anna Koper, Kacper Pempel, Pawel Florkiewicz, Matthias Williams, Charlotte Bruneau, Vladimir Soldatkin, avec William James et John Davison, version française Laetitia Volga et Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault et Sophie Louet)