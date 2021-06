Milwaukee en finale à l'Est après un game 7 d'anthologie à Brooklyn

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Cette nuit était le moment de vérité entre Bucks et Nets. Ces derniers recevaient Milwaukee au Barclays Center. Dans un match 7 décisif déterminant la franchise qui aurait sa place en finale de conférence, le suspense a été présent jusqu'au bout. À vrai dire, les deux équipes ne se sont jamais vraiment lâchées. Malgré une première période mieux maîtrisée et un avantage de six points à la pause (53-47), Brooklyn a vu la bande de Giannis Antetokounmpo revenir dans le troisième quart-temps. C'est d'ailleurs en grande partie grâce au Grec, auteur de 40 points, 13 rebonds et 5 passes, que les Bucks ont abordé les 12 dernières minutes en tête. Mais il en fallait plus à Kévin Durant pour renoncer. Lui qui a inscrit 48 points, il a aussi pris le shoot de l'égalisation à une seconde de la fin, et l'a inscrit. Ce tir aurait pu être celui de la victoire mais pour quelques centimètres, il n'était pas derrière la ligne des 3-points. 109-109, prolongations. Au cours des cinq minutes supplémentaires, la défense a primé et à ce jeu là, Milwaukee a été meilleur. Score final 115-111 pour des Bucks qui affronteront Philadelphie ou Atlanta en finale de la conférence Est.