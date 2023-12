Milei veut faire entrer l'Argentine dans l'OCDE

par Jorgelina do Rosario BUENOS AIRES, 13 décembre (Reuters) - Le nouveau président argentin Javier Milei, entré en fonction dimanche, a envoyé une lettre à l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) pour demander formellement à ouvrir des négociations d'accession et de le faire "aussi vite que possible", ont déclaré mercredi trois personnes au fait de la question. Dans une lettre datée du 11 novembre et envoyée mercredi à l'OCDE, que Reuters a pu consulter, Javier Milei écrit que l'Argentine veut "reprendre activement" le processus d'adhésion à l'organisation basée à Paris et qu'elle a hâte aussi de se "conformer aux futures étapes de la feuille de route" pour l'intégrer. Le pays d'Amérique du Sud avait transmis pour la première fois une candidature à l'OCDE en 2016, durant le mandat de Mauricio Macri, avant que le gouvernement du président Alberto Fernandez, arrivé au pouvoir en 2019, ne gèle ce processus. La lettre transmise par Javier Milei est une réponse à une lettre envoyée par l'OCDE fin novembre au nouveau gouvernement argentin pour inviter formellement celui-ci à suivre des mesures destinées à redémarrer le processus d'adhésion, ont déclaré des sources sous couvert d'anonymat, ces discussions étant privées. Selon la lettre de deux pages du nouveau dirigeant argentin, la ministre des Affaires étrangères Diana Mondino mènera les discussions avec l'OCDE. Un porte-parole de Javier Milei n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Dans un entretien à Reuters, le 4 décembre, Diana Mondino a déclaré que la procédure serait "extrêmement longue" et "difficile". "Mais nous devons respecter les règles de pays qui sont bien plus développés que nous le sommes", a-t-elle dit. L'OCDE avait aussi, en janvier 2022, invité le Brésil, la Bulgarie, la Croatie, le Pérou et la Roumanie à entamer un processus d'adhésion. Le Brésil a rempli il y a plus d'un an un protocole initial d'accession, ce que n'a pas encore fait l'Argentine. (Reportage Jorgelina do Rosario; version française Jean Terzian, édité par Blandine Hénault)