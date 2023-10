Mike Pence renonce à la candidature républicaine

Mike Pence renonce à la candidature républicaine













Crédit photo © Reuters

LAS VEGAS, Nevada (Reuters) - L'ancien vice-président américain Mike Pence a annoncé samedi qu'il suspendait sa campagne et renonçait à briguer l'investiture du Parti républicain en vue de l'élection présidentielle de novembre 2024. "Au peuple américain, je dis aujourd'hui : ce n'est pas mon heure", a déclaré l'ancien vice-président de Donald Trump, dont la campagne n'a jamais décollé, lors d'une conférence à Las Vegas. Mike Pence, qui a 64 ans, avait officialisé sa candidature à la primaire républicaine en juin dernier. Fervent conservateur et adepte de la communauté chrétienne évangélique, il s'était opposé à Donald Trump en janvier 2021, en refusant de se plier, enfermé dans un Capitole pris d'assaut par les partisans de l'ancien président, aux injonctions de ce dernier le sommant de ne pas certifier les résultats de l'élection présidentielle de novembre 2020 et la victoire du démocrate Joe Biden. Donald Trump caracole en tête des sondages pour la primaire républicaine, les sondages montrant qu'une majorité d'électeurs du parti endosse ou ignore la théorie de l'ancien président affirmant sans preuve que l'élection lui a été volée. Mike Pence n'a exprimé aucune préférence pour les autres candidats en lice samedi, mais a appelé les Américains à choisir un représentant à même de gouverner avec "civilité", dans une apparente allusion à Donald Trump. L'ancien vice-président n'a jamais réussi à lancer sa campagne ni à mobiliser des donateurs. Au 15 octobre, selon son équipe de campagne, sa candidature affichait 620.000 dollars de dettes et 1,2 million de dollars de liquidités, une somme bien en deçà des exigences d'une course à l'investiture. (Alexandra Ulmer et Tim Reid, Jean-Stéphane Brosse pour le service français)