Mikaela Shiffrin s'offre le slalom de Lienz

Mikaela Shiffrin s'offre le slalom de Lienz













par Matthieu Cointe (iDalgo) Mikaela Shiffrin au-dessus du lot ! Vendredi, l'Américaine a remporté le slalom de Lienz en Autriche après deux manches parfaitement maîtrisées. En tête à l'issue du premier acte, la skieuse de 28 ans a confirmé lors de la deuxième manche pour terminer avec plus de deux secondes d'avance sur ses principales poursuivantes. L'Allemande Lena Duerr (+2"34) termine à la deuxième place, alors que la Suissesse Michelle Gisin (+2"45) obtient une surprenante troisième place. Diminuée, Petra Vlhova se contente de la 5e position. Leader de la Coupe du monde, Mikaela Shiffrin décroche une 93e victoire en carrière. Du côté des Françaises, Caitlin McFarlane, Chiara Pogneaux et Marie Lamure ont terminé dans les points.