Migrants: Paris interpelle ses voisins après le drame dans la Manche

par Ardee Napolitano et Alistair Smout

CALAIS/LONDRES (Reuters) - La France a appelé jeudi ses voisins, à commencer par la Grande-Bretagne, à intensifier la coopération internationale dans la lutte contre les réseaux de passeurs de migrants après la mort d'au moins 27 personnes dans un naufrage au large de Calais, l'un des plus meurtriers survenus dans la Manche.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé l'arrestation dans la nuit d'une cinquième personne soupçonnée d'appartenir au réseau de passeurs impliqué dans ce naufrage et qui a selon lui acheté des Zodiac en Allemagne. Quatre interpellations avaient déjà eu lieu mercredi.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Lille et deux survivants, un Somalien et un Irakien, hospitalisés en "grave hypothermie", devraient être interrogés dès que possible, a précisé le ministre.

Le Premier ministre, Jean Castex, devait présider une réunion de crise ministérielle sur le sujet dans la matinée.

À Calais, les sentiments étaient partagé jeudi entre l'émotion et la colère.

"C'est un drame qui était redouté, qui était annoncé", a déclaré à Reuters Bernard Barron, président de la Société nationale du sauvetage en mer (SNSM) locale.

"Ça fait plusieurs fois qu'on tirait le signal d'alarme en disant que les passeurs sont de plus en plus imprudents, et surtout criminels de balancer en mer de pauvres innocents qui veulent gagner l'Angleterre à tout prix, sans connaître la mer."

Interrogé sur France info, Franck Dhersin, vice-président de la région Hauts-de-France, a dit craindre de voir encore s'alourdir le bilan du naufrage, en mettant en avant la capacité de l'embarcation, d'une cinquantaine de personnes.

Il a évoqué la possibilité que l'embarcation ait été percutée par l'un des nombreux porte-conteneurs empruntant l'étroite bande de mer entre la France et la Grande-Bretagne.

PARIS ET LONDRES ENTRE COOPÉRATION ET TENSION

Alors que le bilan du drame est donc encore provisoire, le débat politique a déjà tourné à la recherche de responsabilités entre pays européens.

"Nous devons arrêter d'être effectivement les seuls à pouvoir lutter contre les passeurs", a ainsi dit Gérald Darmanin sur RTL en appelant les autorités belges, allemandes et britanniques "à nous aider à lutter contre des passeurs qui sont, eux, internationaux et qui se jouent des frontières".

"Ils doivent répondre à nos interrogations judiciaires, ils ne le font pas tout à fait, je l'ai déjà dit plusieurs fois à la ministre britannique" de l'Intérieur, Priti Patel, a-t-il ajouté.

Les deux ministres devaient s'entretenir une nouvelle fois dans la journée.

Gérald Darmanin a aussi dénoncé la "mauvaise gestion de l'immigration en Grande-Bretagne" ainsi que l'exploitation des clandestins sur le marché du travail local.

Côté britannique, le ministre de l'Immigration, Kevin Foster, a assuré jeudi sur la BBC que le Royaume-Uni était prêt à apporter son soutien sur le terrain et déterminé à collaborer avec la France afin de détruire le "modèle économique" des réseaux de passeurs.

Mercredi, au cours d'un entretien téléphonique avec Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a appelé une nouvelle fois la France à davantage d'efforts pour empêcher les migrants de tenter de traverser la Manche, en réclamant des patrouilles maritimes communes franco-britanniques.

En retour, le président français a invité les autorités britanniques à s'abstenir d'instrumentaliser ce dossier à des fins de politique intérieure.

Plusieurs organisations non-gouvernementales ont critiqué de leur côté la volonté des responsables politiques de limiter le débat au seul problème des passeurs.

"N'accuser que les passeurs, c'est cacher la responsabilité des autorités françaises et britanniques", estime ainsi l'association Auberge des migrants, pour laquelle "la vraie responsabilité repose sur les autorités françaises, qui bloquent la frontière, obligeant, comme à la frontière de la Pologne, les exilés à risquer leur vie pour passer".

La Croix-Rouge française appelle pour sa part à "un sursaut d'humanité", qui passe selon elle par la création de dispositifs d'accueil sur le littoral et par le développement de "voies légales" d'accès au Royaume-Uni.

(Ardee Napolitano et Layli Foroudi à Calais, rédigé par Myriam Rivet et Marc Angrand, édité par Bertrand Boucey et Jean-Michel Bélot)