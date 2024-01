Migrants: L'Onu veut lever 7,3 milliards d'euros en 2024

par Ted Hesson WASHINGTON (Reuters) - L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) de l'Onu a annoncé lundi le lancement d'une nouvelle campagne de financement pour réunir 7,9 milliards de dollars (7,3 milliards d'euros) en faveur de l'accueil et de la protection des migrants. L'OIM, basée à Genève, veut lever des fonds auprès des gouvernements, des entreprises du secteur privé et des donateurs individuels. "?Le constat que la migration, lorsqu’elle est bien gérée, contribue grandement à la prospérité et au progrès n’est plus à prouver", a déclaré Amy Pope, directrice générale de l'OIM, dans un communiqué. "Nous pouvons et devons faire mieux." Cet effort de financement intervient alors que le nombre de personnes déplacées dans le monde a atteint 117 millions à fin 2022, précise l'OIM dans un rapport rendu public lundi. Amy Pope, qui a travaillé à la Maison blanche, a pris la direction de l'OIM en octobre 2022, s'engageant à établir des partenariats avec le secteur privé pour traiter les questions migratoires. Dans le cadre de son objectif de collecte de fonds, l'OIM recherche 2,7 milliards de dollars pour prévenir les déplacements forcés, y compris les déplacements dus au dérèglement climatique. (Reportage Ted Hesson à Washington; version française Stéphanie Hamel, édité par Sophie Louet)