Migrants : Il n'a jamais été demandé de lacérer les tentes des migrants-Darmanin

PARIS, 29 novembre (Reuters) - Les autorités françaises n'ont jamais demandé à ce que les tentes abritant les migrants soient lacérées lors du démantèlement des camps d'exilés, a déclaré lundi Gérald Darmanin lors d'une conférence de presse.

"Aucune consigne de la part ni de l'Etat, ni du ministère de l'Intérieur, ni du préfet n'avait été donnée", a dit le ministre de l'Intérieur, avant de préciser que des instructions ont à présent été données aux préfets du Nord et du Pas de Calais.

"En aucun cas et même lors du démantèlement des lieux, même lorsqu'il n'y a plus aucun migrant dans le camp en aucun cas on ne doit lacérer les tentes", a indiqué Gérald Darmanin.

Il a mis ces actes, qui ont suscité la vive réprobation des organisations d'aide aux demandeurs d'asile et d'une partie de la classe politique, sur le compte des sociétés chargées au nom de l'Etat de vider les camps et de mettre au rebut les objets récupérés.

"Il est évident que ce n'était pas une chose intelligente à faire", a dit le ministre de l'Intérieur. (Rédigé par Camille Raynaud)