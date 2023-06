Migrants : Au moins 350 Pakistanais étaient sur le navire qui a chaviré au large de la Grèce

Crédit photo © Reuters

ISLAMABAD (Reuters) - Au moins 350 Pakistanais étaient à bord du navire qui a chaviré et coulé au large de la Grèce la semaine dernière, a déclaré vendredi le ministre pakistanais de l'Intérieur, Rana Sanaullah. Le bâtiment, doté d'une capacité de 400 personnes, transportait à son bord 700 personnes, a-t-il indiqué au parlement pakistanais, ajoutant qu'un total de 281 familles pakistanaises avaient contacté le gouvernement pour de l'aide. 193 autres familles ont réalisé des tests ADN pour déterminer si elles correspondaient à des personnes qui se trouvaient à bord du navire qui a chaviré. Le naufrage du navire a fait au moins 78 morts dans ce qui reste l'une des pires catastrophes migratoires de ces dernières années. (Reportage par Asif Shahzad; version française Zhifan Liu)