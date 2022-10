Microsoft supprime un millier d'emplois, rapporte Axios

(Reuters) - Microsoft Corp a licencié un millier d'employés dans plusieurs de ses divisions cette semaine, rapporte mardi le site Axios, citant une source.

Cette décision concernerait moins de 1% de l'effectif total de Microsoft, qui était d'environ 221.000 personnes au 30 juin.

Le groupe avait déclaré en juillet qu'un petit nombre de postes avaient été supprimés et qu'il augmenterait ses effectifs par la suite.

Microsoft n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Plusieurs entreprises technologiques, dont Meta Platforms Inc -la maison mère de Facebook-, Twitter Inc et Snap Inc ont supprimé des postes et gelé les recrutements ces derniers mois, alors que la croissance économique mondiale ralentit en raison de la hausse des taux d'intérêt, de l'inflation et de la crise énergétique en Europe.

(Reportage Jyoti Narayan à Bangalore ; version française Diana Mandiá, édité par Sophie Louet)