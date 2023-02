Microsoft: Refonte avec l'IA du moteur de recherche et du navigateur en ligne

REDMOND, Washington (Reuters) - Microsoft a annoncé mardi qu'il procédait à une refonte de son moteur de recherche en ligne Bing et de son navigateur internet Edge, pour y inclure l'intelligence artificielle (IA), signalant l'une de ses démarches majeures destinées à innover en matière technologique et dans la recherche d'informations. Le géant informatique, qui investit des milliards de dollars dans l'IA, entre ainsi en concurrence frontale avec Google, propriété d'Alphabet. Microsoft s'est associé à la startup OpenAI avec l'objectif de devancer ses concurrents et d'engranger d'importantes recettes en proposant de nouveaux outils novateurs pour accélérer notamment la création de contenus et les tâches automatisées. Au cours d'un point presse depuis le siège de Microsoft, dans l'Etat de Washington, le directeur général du groupe, Satya Nadella, a déclaré que "cette technologie va redessiner la quasi-totalité des catégories de logiciel". (Reportage Jeffrey Dastin; version française Jean Terzian)