Microsoft et Activision vont plaider devant la justice en faveur de leur projet de fusion

SAN FRANCISCO, 28 juin (Reuters) - Les directeurs généraux de Microsoft et d'Activision Blizzard seront entendus mercredi lors d'une audience devant un tribunal fédéral et devraient plaider en faveur de leur projet de fusion pour 69 milliards de dollars (63 milliards d'euros) qui suscite l'opposition des autorités américaines de la concurrence. La Commission fédérale du commerce (FTC) a demandé la semaine dernière à un juge américain de bloquer temporairement la transaction afin de permettre au juge interne de se prononcer sur l'affaire. Le PDG d'Activision Blizzard, Bobby Kotick, témoignera mercredi dans la matinée, suivi par le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, dans l'après-midi. L'affaire, qui se déroulera devant un tribunal fédéral de San Francisco, sera tranchée par le juge Jacqueline Scott Corley. Selon la FTC, la transaction donnerait à Microsoft un accès exclusif aux jeux d'Activision, laissant de côté Nintendo et Sony Group. Pour répondre aux préoccupations des autorités, Microsoft a proposé à ses concurrents d'acquérir une licence pour le jeu à succès "Call of Duty". Microsoft a fait valoir qu'il était financièrement plus avantageux d'accorder des licences pour les jeux à tous les concurrents. Le projet de fusion a été approuvé par de nombreuses juridictions, mais s'est heurté à l'opposition de la FTC aux Etats-Unis et à celle de l'autorité de la concurrence et des marchés (CMA) au Royaume-Uni. (Reportage Diane Bartz à Washington et Greg Bensinger à San Francisco ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)