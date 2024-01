Microsoft devient la première capitalisation mondiale, devant Apple

Microsoft devient la première capitalisation mondiale, devant Apple













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Microsoft est devenue la première capitalisation mondiale, dépassant Apple qui souffre, depuis le début de l'année 2024, des inquiétudes des investisseurs sur l'état de la demande pour ses produits. Microsoft était en hausse de 1,5% jeudi à 14h49 GMT et atteignait une capitalisation de 2.888 milliards de dollars, son avance dans la course à l'intelligence artificielle (IA) générative soutenant le titre. Apple perdait à l'inverse 0,3%, pour une capitalisation de 2.887 milliards de dollars. C'est la première fois depuis 2021 que sa valorisation est inférieure à celle de Microsoft. Le repli d'Apple fait suite à une série de baisses de recommandation, qui soulignent les risques d'un affaiblissement de la demande en iPhone, le produit phare du groupe, en particulier en Chine. "La Chine pourrait être un frein à la performance dans les années à venir", écrit le courtier Redburn Atlantic dans une note mercredi, évoquant la concurrence de Huawei et les tensions sino-américaines. Redburn Atlantic ajoute que l'activité de services du fabricant de smartphones pourrait pâtir d'une enquête des régulateurs américains sur l'accord lucratif scellé avec Google, qui en fait le moteur de recherche par défaut sur les téléphones d'Apple. L'an dernier, la performance d'Apple était de 48% sur l'année, le groupe touchant un record de capitalisation le 14 décembre, à 3.081 milliards de dollars. Cette performance est inférieure à la hausse de 57% de Microsoft, qui a déployé de nombreux outils d'IA en 2023 grâce à son partenariat avec OpenAI, le fabricant de ChatGPT. La capitalisation de Microsoft a plusieurs fois dépassé celle d'Apple depuis 2018. Nul courtier ne recommande d'être à la vente sur Microsoft, 90% des analystes couvrant le titre recommandant au contraire de l'acheter. Apple a deux recommandations à "vendre" et seulement deux tiers des analystes qui couvrent la société appellent à l'acheter. Le PE prévisionnel d'Apple atteint 28 fois, contre une moyenne à dix ans à 19 fois, tandis que celui de Microsoft s'affiche à 31 fois, contre une moyenne sur dix ans à 24 fois. (Reportage Aditya Soni à Bangalore, version française Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)