Microsoft dépasse les attentes au troisième trimestre, soutenu par sa division 'cloud'

(Reuters) - Microsoft a publié mardi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, profitant d'une demande pour ses activités d'informatique dématérialisée ("cloud") portée par le recours répandu au télétravail face à la crise sanitaire.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus l'an dernier, les commandes portant sur les services de cloud fournis par Microsoft et ses rivaux Amazon et Google ont bondi, avec la fermeture des écoles et des bureaux.

Microsoft a déclaré que le chiffre d'affaires de sa division "Intelligent Cloud", qui comprend sa plateforme cloud Azure, a progressé de 31% sur un an au troisième trimestre, pour s'établir à 17 milliards de dollars.

Les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires trimestriel de 16,58 milliards de dollars pour cette division, selon des données Refinitiv.

Azure a affiché une croissance de 48%, battant le consensus qui ressortait à 47,5%, selon des données de Visible Alpha.

Deux autres divisions comprenant Windows, le service de messagerie Teams et le réseau professionnel LinkedIn ont aussi battu les attentes avec leurs chiffres d'affaires trimestriels.

Sur la période juillet-septembre, le chiffre d'affaires global de Microsoft est ressorti à 45,32 milliards de dollars, une hausse en rythme annuel de 22%, alors que les analystes anticipaient en moyenne 43,97 milliards de dollars.

Le géant informatique a aussi été aidé par les ventes solides de ses consoles de jeu vidéo Xbox, sur fond de popularité accrue des jeux vidéos alors que la crise sanitaire a contraint des millions de personnes à trouver des loisirs à domicile.

