Microsoft bat les attentes trimestrielles sur fond d'essor de l'IA

(Reuters) - Microsoft a fait état mardi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, alors que de nouvelles fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle (IA) ont contribué à attirer les consommateurs vers les services d'informatique dématérialisée ("cloud") du groupe. Dans les échanges boursiers d'après-clôture, le titre Microsoft s'est replié de 1% avant de rebondir. Le groupe a enregistré sur la période octobre-décembre un chiffre d'affaires en hausse de 18% à 62 milliards de dollars, contre un consensus de 61,12 milliards de dollars selon des données LSEG. S'agissant de la division "cloud", qui comprend la plateforme Azure, le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 20% pour s'établir à 25,9 milliards de dollars. Pour Azure uniquement, le chiffe d'affaires a augmenté de 30% sur la période octobre-décembre, alors que les analystes anticipaient en moyenne une hausse de 27,7% selon la firme de recherche Visible Alpha. Microsoft ne communique aucun montant pour Azure. Les investisseurs surveillent particulièrement le chiffre d'affaires d'Azure pour déterminer l'ampleur des ventes découlant des dizaines de milliards de dollars que Microsoft va investir cette année dans des centres de données dédiés à l'IA. En ce début d'année, dans le sillage de l'an dernier, Microsoft engrange les gains à Wall Street. Il est devenu brièvement la plus forte valorisation boursière devant Apple, les investisseurs saluant son virage stratégique dans l'IA. Microsoft a rapporté un bénéfice net de 2,93 dollars par action au quatrième trimestre, alors que les analystes anticipaient un bénéfice de 2,78 dollars par action. (Reportage Yuvraj Malik à Bangalore, Anna Tong et Stephen Nellis à San Francisco; version française Jean Terzian)