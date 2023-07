Microsoft bat les attentes trimestrielles, porté par l'IA !

par Yuvraj Malik et Stephen Nellis 25 juillet (Reuters) - Microsoft a publié mardi un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux prévisions de Wall Street alors que son activité d'informatique dématérialisée ("cloud") a accéléré dans le sillage des mises à jour de produits avec les nouvelles technologies d'intelligence artificielle (IA). Toutefois, les coûts de l'entreprise ont bondi par rapport au trimestre précédent, du fait des investissements pour bâtir de nouveaux centres de données ("data centers") pour l'IA. Le titre Microsoft était en légère baisse dans les échanges d'après-clôture. Microsoft a fait état pour la période avril-juin d'un chiffre d'affaires de 56,20 milliards de dollars, tandis que les analystes anticipaient en moyenne un montant de 55,50 milliards de dollars selon des données Refinitiv. Le bénéfice net s'est établi à 2,69 dollars par action, battant le consensus qui ressortait à 2,55 dollars par action. S'agissant de la division "cloud", le chiffre d'affaires trimestriel a progressé pour atteindre 24 milliards de dollars, battant les attentes (23,80 milliards de dollars). Azure, qui fait partie de cette division "cloud", a enregistré une croissance de 26% sur la période avril-juin, battant le consensus qui ressortait à +25,2% selon des données Visible Alpha. Microsoft doit toujours composer avec un creux de ses ventes informatiques, avec des ventes Windows en recul à 13,90 milliards de dollars - un montant toutefois supérieur au consensus qui anticipait un déclin plus important (13,60 milliards de dollars, selon des données Refinitiv). (Reportage Yuvraj Malik à Bangalore; version française Jean Terzian)