Micron dit rester engagé en Chine où il va investir 552 millions d'euros

Micron dit rester engagé en Chine où il va investir 552 millions d'euros













Crédit photo © Reuters

SHANGHAI (Reuters) - Le fabricant américain de puces Micron a souligné vendredi son engagement auprès de la Chine et annoncé qu'il investirait 4,3 milliards de yuans (552 millions d'euros) au cours des prochaines années dans son usine d'emballage de puces à Xian. L'entreprise a récemment été prise pour cible par l'autorité chinoise de régulation du cyberespace. Le mois dernier, celle-ci a annoncé que Micron, le plus grand fabricant de puces à mémoire des États-Unis, n'avait pas réussi un examen de la sécurité de son réseau, et qu'il serait donc interdit aux opérateurs d'infrastructures clés de s'approvisionner auprès de l'entreprise. Micron n'a pas mentionné la décision de l'autorité de contrôle dans sa déclaration de vendredi, publiée sur la messagerie instantanée WeChat. "Ce projet d'investissement démontre l'engagement inébranlable de Micron envers ses activités et son équipe en Chine", a déclaré le PDG Sanjay Mehrotra. L'investissement inclus l'achat d'équipements d'emballage que Micron utilise depuis 2016 auprès d'une filiale de la société taïwanaise Powertech Technology Inc, a déclaré la société. Micron ouvrira également une nouvelle ligne de production sur le site pour fabriquer des produits DRAM, NAND et SSD mobiles afin de renforcer les capacités d'emballage et de test de l'usine. Powertech a déclaré dans un communiqué séparé que le plan d'achat des équipements par Micron faisait partie de l'accord de 2016 entre les entreprises, et que l'impact financier pour l'entreprise taïwanaise serait donc limité. Micron, le ministère chinois du Commerce et la Cyberspace Administration of China n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Micron n'a pas révélé la valeur de l'accord, mais a déclaré qu'il offrirait des contrats à 1.200 employés de la filiale de Powertech à Xian. L'entreprise serait également en passe d'investir un milliard d'euros pour installer une usine d'emballage de puces en Inde, selon des informations publiées vendredi par Bloomberg News. (Reportage Brenda Goh et la rédaction de Pékin ; avec la contribution de Sarah Wu à Taipei ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)