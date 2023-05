Michelin vend ses activités en Russie à Power International Tires

PARIS (Reuters) - Michelin a annoncé vendredi la vente de ses activités russes à Power International Tires LLC, actant sa sortie de la Russie où il avait suspendu ses activités l'an dernier en raison de l'invasion de l'Ukraine décidée par Moscou. Le groupe clermontois, qui était présent en Russie depuis 1997, a signé un accord avec Power International Tires LLC pour le rachat de ses deux sociétés locales, Michelin Russia Tyre Manufacturing Company (MRTMC) LLC et Camso CIS LLC. "Cet accord, qui fait suite à plusieurs mois de travail et l’étude de différentes options, vise à préserver des emplois, principe qui a guidé les réflexions du groupe Michelin à chaque étape de ce projet", a déclaré la société, estimant que 250 emplois devraient être sauvegardés, essentiellement à Davydovo, à l'est de Moscou. "L’option de transmission de l’activité au management local, malgré tous les efforts des équipes du groupe, n’a pu aboutir en raison de difficultés importantes ne permettant pas de rendre ces activités autonomes." Les coûts relatifs à la cessation des activités en Russie ont été provisionnés sur l’année 2022 mais Michelin comptabilisera néanmoins sur le mois de mai 2023 une charge estimée à quelques dizaines de millions d’euros correspondant aux écarts de conversion, a-t-il expliqué dans un communiqué. Cette écriture n'aura pas d’effet sur les objectifs financiers pour 2023, a encore assuré le groupe. (Rédigé par Blandine Hénault et Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame et Blandine Hénault)