Michelin vend ses activités en Russie à Power International Tires

PARIS, 26 mai (Reuters) - Michelin a annoncé vendredi la vente de ses activités russes à Power International Tires LLC, actant sa sortie de la Russie où il avait suspendu ses activités l'an dernier en raison de l'invasion de l'Ukraine décidée par Moscou. Le groupe clermontois, qui était présent en Russie depuis 1997, a signé un accord avec Power International Tires LLC pour le rachat de ses deux sociétés locales, Michelin Russia Tyre Manufacturing Company (MRTMC) LLC et Camso CIS LLC. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Nicolas Delame)