Michelin restructure ses activités en Allemagne

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le fabricant français de pneumatiques Michelin a annoncé mardi la restructuration de ses activités en Allemagne du fait de la concurrence des pneus poids lourd à bas prix et d'une "dégradation de la compétitivité de (ses) activités allemandes". Dans un communiqué, le groupe a annoncé l'arrêt progressif de la production des sites de Karlsruhe et Trèves, ainsi que la production de pneus neufs et de produits semi-finis à Hambourg, d'ici fin 2025. "Michelin enregistrera une provision d'environ 425 millions d'euros dans ses résultats financiers consolidés pour l'année 2023", a précisé le groupe. Quelque 1.532 employés sont concernés par cette restructuration, a précisé l'entreprise, sans donner plus d'indication sur l'impact de l'opération. (Rédigé par Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)