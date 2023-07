Michelin relève ses perspectives, détente sur les coûts des matières premières en vue

Michelin relève ses perspectives, détente sur les coûts des matières premières en vue













26 juillet (Reuters) - Michelin a revu à la hausse mercredi ses objectifs 2023 malgré un scénario de marché moins favorable, grâce aux augmentations de prix du premier semestre et alors que l'entreprise anticipe une détente sur les coûts des matières premières sur le reste de l'année. "Au deuxième semestre, on va commencer à bénéficier d'une sorte de déflation sur les matières premières, sur le transport maritime, probablement de coûts de l'énergie légèrement plus bas que ceux de 2022 (...) qui vont nous aider, de la même manière qu'ils nous avaient pénalisé en 2021 et début 2022, ils nous aident lorsqu'on sort de la période de hausse des prix", a dit à Reuters le directeur financier de Michelin, Yves Chapot. Le groupe clermontois vise dorénavant pour cette année un résultat opérationnel des secteurs à taux de change constants supérieur à 3,4 milliards d'euros, contre 3,2 milliards d'euros précédemment. Michelin vise aussi un cash-flow libre avant acquisitions de plus de 2 milliards d'euros, contre 1,6 milliard d'euros précédemment Le groupe a aussi fait état mercredi d'une hausse de 5,9% de son chiffre d'affaires au deuxième semestre, à 14,08 milliards d'euros. (Rédigé par Nathan Vifflin, avec Gilles Guillaume à Paris, édité par Kate Entringer)