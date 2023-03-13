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Michelin présentera l'an prochain ses nouveaux objectifs moyen terme

Michelin présentera l'an prochain ses nouveaux objectifs moyen terme

PARIS, 13 mars (Reuters) - Les dirigeants de Michelin ont déclaré lundi lors de la journée investisseurs du groupe français que :

* MICHELIN PRÉSENTERA SES NOUVEAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES MOYEN TERME POUR 2026 LORS D'UNE AUTRE JOURNÉE INVESTISSEURS EN 2024-PRÉSIDENT

* MICHELIN EST BIEN PARTI POUR ATTEINDRE SES OBJECTIFS 2023 EN DÉPIT D'UN ENVIRONNEMENT TRÈS DIFFICILE-PRÉSIDENT

* MICHELIN VISE UNE AMÉLIORATION DE 10% DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DE SES PNEUS D'ICI 2030 PAR RAPPORT À 2020, CONTRIBUANT À AMÉLIORER L'AUTONOMIE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES-DIRECTEUR RESEARCH AND DEVELOPMENT

* MICHELIN RÉPÈTE SON OBJECTIF DE RÉALISER 20 À 30% DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES DANS DES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES AUX PNEUMATIQUES D'ICI 2030-VICE-PRÉSIDENT MATÉRIAUX HIGH TECH

* CET OBJECTIF SERA ATTEINT GRÂCE À LA CROISSANCE ORGANIQUE ET UNE "STRATÉGIE DE M&A DYNAMIQUE"-VICE-PRÉSIDENT MATÉRIAUX HIGH TECH

* LE PROJET DE STELLANTIS D'INVESTIR DANS LA JOINT VENTURE D'HYDROGÈNE SYMBIO N'EMPÊCHERA PAS DE TRAVAILLER AVEC D'AUTRES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES-VICE-PRÉSIDENT MATÉRIAUX HIGH TECH (Rédaction de Paris)

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