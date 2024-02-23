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Michelin lance un partenariat avec Antin et Enviro en Suède

Michelin lance un partenariat avec Antin et Enviro en Suède

(Repète avec titre)

23 février (Reuters) - Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA:

* MICHELIN S'ASSOCIE À ANTIN ET ENVIRO POUR ANNONCER LA CONSTRUCTION DE LA PREMIÈRE USINE DE RECYCLAGE DE PNEUS EN FIN DE VIE EN SUÈDE

* FINALISATION D'UN PLAN D'INVESTISSEMENT COMMUN POUR LA CONSTRUCTION D'UNE PREMIÈRE USINE DE RECYCLAGE DE PNEUS EN FIN DE VIE À UDDEVALLA,EN SUÈDE

A lire aussi...Comptage

* LA CONSTRUCTION A DÉJÀ COMMENCÉ ET L'USINE DEVRAIT ÊTRE OPÉRATIONNELLE EN 2025

* CETTE 1E USINE AURA UNE CAPACITÉ DE RECYCLAGE D'ENVIRON 35K TONNES DE PNEUS PAR AN ET CRÉERA JUSQU'À 40 EMPLOIS DANS LA COMMUNAUTÉ LOCALE Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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