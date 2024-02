Michelin grimpe en bourse après un bénéfice record en 2023

PARIS (Reuters) - Michelin monte mardi en Bourse après l'annonce d'un nouveau plan de rachat d'actions et la publication d'un bénéfice opérationnel des secteurs annuel record de 3,57 milliards d'euros, supérieur aux prévisions des analystes. A la Bourse de Paris, l'action avance de 7% à 33 euros contre un repli de 0,3% pour le CAC 40. L'intermédiaire Stifel a relevé l'objectif de cours du groupe clermontois de 33,5 euros à 35,5 euros. Le fabricant de pneus s'est toutefois montré prudent pour l'année fiscale en cours, citant un environnement de marché "incertain". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)