Michelin : Fragile amélioration du marché en février avant l'Ukraine

PARIS (Reuters) - Michelin a fait état jeudi d'une fragile amélioration du marché du pneumatique neuf en février, avant que la crise provoquée par l'invasion russe de l'Ukraine à la fin du mois dernier se fasse sentir.

Le groupe français a indiqué que le marché des pneus première monte - qui équipent les véhicules dès leur sortie d'usine - pour les voitures et les camionnettes avait baissé de 11% en Europe de l'Ouest et centrale en février, après -13% en janvier, augmenté de 3% en Amérique (après +1%) et grimpé de 19% en Chine (après une stagnation le mois précédent), donnant une baisse totale à l'échelle mondiale de -2% après -6% en janvier.

"En février 2022, l'activité Première monte continue d'être pénalisée par la persistance de la crise sanitaire et les multiples crises d'approvisionnement, notamment en Europe et dans une moindre mesure en Amérique du Nord. La Chine affiche une plus forte résilience", a indiqué Michelin dans un point posté sur son site internet.

