Michelin confirme être l'un des pneumaticiens visés par une enquête de l'UE

Michelin confirme être l'un des pneumaticiens visés par une enquête de l'UE













PARIS, 30 janvier (Reuters) - Michelin a confirmé mardi dans une déclaration à Reuters être l'un des pneumaticiens européens faisant objet d'une enquête de la part de la Commission européenne. Un porte-parole du groupe français a déclaré que Michelin contestait l'existence de pratiques anticoncurrentielles telles qu'évoquées par la Commission européenne dans sa communication ce mardi, et, a fortiori, toute pratique de coordination sur les prix. Michelin rappelle qu'il applique scrupuleusement les règles de concurrence dans tous les pays dans lesquels il opère, a ajouté le porte-parole. (Reportage Gilles Guillaume, rédigé par Nicolas Delame, édité par Jean Terzian)