Michelin comptabilisera sur le mois de mai une charge relative à la vente de ses activités en Russie

Michelin comptabilisera sur le mois de mai une charge relative à la vente de ses activités en Russie













26 mai (Reuters) - Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA: * LE GROUPE COMPTABILISERA CEPENDANT SUR LE MOIS DE MAI 2023 UNE CHARGE ESTIMÉE À QUELQUES DIZAINES DE MILLIONS D'EUROS CORRESPONDANT AUX ÉCARTS DE CONVERSION * CETTE ÉCRITURE SERA RECONNUE EN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL, NON AFFECTÉE AUX SECTEURS, ET N'A DONC PAS D'EFFET SUR LA GUIDANCE 2023 DU GROUPE * L'ENSEMBLE DES COÛTS RELATIFS À LA CESSATION DES ACTIVITÉS EN RUSSIE ONT ÉTÉ PROVISIONNÉS SUR L'ANNÉE 2022 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)