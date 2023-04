Michelin : CA +7% au T1, les prix compensent le déstockage

PARIS, 26 avril (Reuters) - Michelin a fait état mercredi d'une croissance de 7% de ses ventes consolidées au premier trimestre à 7 milliards d'euros, un effet prix-mix positif de 12,3% pour le fabricant de pneumatiques premium ayant compensé des volumes victimes du déstockage. Le groupe clermontois a également confirmé ses principaux objectifs pour 2023, notamment des ventes en volume entre -4% et presque stables, et un bénéfice opérationnel des segments supérieur à 3,2 milliards d'euros à changes constants. (Gilles Guillaume, édité par Nicolas Delame)