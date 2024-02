Michelin affiche un bénéfice annuel record mais demeure prudent pour 2024

(Reuters) - Michelin a fait état lundi d'un bénéfice opérationnel annuel record, portés par l'impact différé des ajustements de prix passés en 2022, mais le groupe reste prudent pour l'année fiscale en cours, citant un environnement de marché "incertain". Le groupe clermontois a enregistré un résultat opérationnel des secteurs de 3,57 milliards d'euros pour l'année 2023, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient en moyenne sur 3,42 milliards d'euros, selon un consensus compilé par Michelin. "Nous sommes dans un contexte de marché qui reste compliqué, une situation européenne qui n'est pas ultra brillante, une Chine qui redémarre mais pas avec une croissance aussi forte qu'elle l'était il y a quelques années, et plein d'autres inconnues", a déclaré le directeur financier Yves Chapot lors d'un entretien accordé à Reuters. Les problèmes logistiques liés à la mer Rouge ont pesé sur 4% des flux de produits finis du groupe, principalement le caoutchouc naturel, a-t-il ajouté, et la crise aura un impact "raisonnablement marginal" sur les résultats de 2024. Michelin s'attend désormais à un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,5 milliards d'euros en 2024, tandis que les analystes tablaient en moyenne sur 3,59 milliards d'euros. (Reportage Olivier Cherfan et Augustin Turpin, avec Gilles Guillaume à Paris, édité par Kate Entringer)