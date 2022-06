Michel Combes remplacé par Alex Clavel à la tête de SoftBank Group Intl

par Sam Nussey

TOKYO (Reuters) - SoftBank Group a annoncé mercredi la nomination d'Alex Clavel à la direction générale de sa filiale SoftBank Group International (SBGI) en remplacement de Michel Combes, nommé il y a six mois à peine.

Devenu en quelques années l'un des principaux acteurs mondiaux des hautes technologies en misant gros sur des start-up à haut potentiel via sa branche financière, Vision Fund, SoftBank est aujourd'hui contraint de revoir ses ambitions en raison de la forte baisse des valorisations du secteur.

SBGI gère un portefeuille incluant entre autres le concepteur de semi-conducteurs Arm, qu'il espère introduire en Bourse, et des participations dans l'opérateur de satellites OneWeb, l'opérateur mobile américain T-Mobile US et le spécialiste de la robotique Boston Dynamics.

Alex Clavel avait travaillé 19 ans pour la banque Morgan Stanley avant de rejoindre SoftBank in 2015.

Michel Combes, qui a dirigé entre autres Vodafone Europe, Alcatel-Lucent et Altice "a décidé de quitter SoftBank pour poursuivre d'autres opportunités", précise le groupe japonais. Il continuera cependant de représenter SoftBank dans les conseils d'administration de plusieurs sociétés.

(Reportage Sam Nussey, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)