Michael Storer remporte la 7ème étape de la Vuelta en solitaire

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Ce vendredi et la 7ème étape de la Vuelta ont donné un bel avant-goût de montagne au peloton. Si l'échappée a eu du mal à prendre forme en début d'après-midi, un groupe de 29 coureurs a finalement pris le large. Parmi ceux-ci, Michael Storer, Pavel Sivakov et Carlos Verona se sont détachés et c'est le premier qui a levé les bras au sommet à Balcón de Alicante. Plus fort avant les derniers gros pourcentages, l'Australien a résisté pour devancer Verona de 25" à l'arrivée. Le groupe des favoris a terminé à plus de 3'30" mais cela n'a pas suffi pour enlever le maillot rouge de leader à Primoz Roglic (Jumbo-Visma) qui le conserve pour 8" par rapport à Felix Großschartner (Bora-Hansgrohe). Enfin, un petit mot pour Alejandro Valverde. L'Espagnol a été victime d'une grosse chute et a dû jeter l'éponge dans cette Vuelta, peut-être la dernière de sa longue carrière.