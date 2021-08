Michael Storer remporte la 10ème étape, Primoz Roglic perd son maillot rouge

par Arthur Cremers (iDalgo)

Après un premier jour de repos dans cette Vuelta, le peloton retrouvait les routes espagnoles pour la 10ème étape ce mardi. Avec un début de course rapide, l'échappée n'a pris forme que très tard et ce sont 31 coureurs qui se sont retrouvés à l'avant. Au moment d'arriver à la seule difficulté du jour (Puerto de Almáchar), plusieurs attaques se sont succédées mais la plus tranchante a été celle de Michael Storer. L'Australien de la DSM, déjà vainqueur de la 7ème étape, a finalement levé les bras à Rincón de la Victoria après une descente rondement menée. Derrière lui, Odd Christian Eiking a pris une 5ème place qui lui permet d'être le nouveau maillot rouge de cette Vuelta. Pointé à 9'10" de Primoz Roglic ce matin, le Norvégien lui a repris plus de 11' et devance désormais Guillaume Martin au classement (+58"). Roglic est 3ème (+2'17"). À noter que ce dernier a chuté dans la descente du Puerto de Almáchar alors qu'il avait pris plusieurs secondes d'avance sur les autres favoris dans la montée.