Miami : Près de 100 personnes disparues dans l'effondrement d'un immeuble

Crédit photo © Reuters

par Marco Bello et Rich McKay

SURFSIDE, Floride (Reuters) - Près de 100 personnes sont toujours disparues après l'effondrement jeudi d'un immeuble résidentiel de 12 étages sur le front de mer près de Miami, en Floride, qui a fait au moins un mort.

Les équipes de secours s'efforcent de retrouver des survivants dans l'amas de décombres mais aucune voix ne s'échappe des monticules de débris, quelques heures après l'effondrement d'une grande partie de la Champlain Towers South à Surfside, selon les autorités.

Un responsable des pompiers a déclaré que 35 personnes avaient été évacuées de la partie de la tour restée debout et que les équipes d'intervention, qui recherchent d'éventuels survivants à l'aide de chiens et de drones, avaient sorti deux personnes des décombres - l'une d'elles étant morte.

La maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a déclaré aux journalistes que 99 personnes étaient toujours portées disparues 18 heures après l'effondrement mais que certaines d'entre elles ne se trouvaient peut-être pas dans le bâtiment à ce moment-là. Cent-deux autres personnes dont on ignorait le sort initialement ont depuis été localisées et "déclarées en sécurité", a-t-elle ajouté.

"Les pompiers et les secouristes sont sur place avec leurs équipes de recherche, avec leurs chiens. C'est un site très dangereux en ce moment. Très instable", a déclaré le directeur de la police de Miami-Dade, Freddy Ramirez. "Ils sont en mode recherche et sauvetage et ils le seront pendant un certain temps. Ils n'abandonnent pas. Ils vont travailler toute la nuit. Ils ne vont pas s'arrêter."

Au moins six ressortissants paraguayens figurent parmi les personnes portées disparues, a indiqué le ministère paraguayen des Affaires étrangères, dont une belle-soeur du président du Paraguay, son mari et leurs trois enfants.

La cause de l'effondrement de cette tour bâtie il y a 40 ans n'a pas été immédiatement identifiée mais les autorités locales ont déclaré que des travaux étaient en cours sur le toit ainsi que d'autres réparations.

La Champlain Towers South comptait plus de 130 appartements, dont environ 80 étaient occupés. Elle avait fait l'objet de diverses inspections récemment, notamment en raison de la construction d'un bâtiment adjacent, a déclaré le commissaire de Surfside, Charles Kesl, à la chaîne de télévision locale WPLG Local 10.

"Il y avait quelques fissures dues à ce projet - des fissures mineures - qui ont été simplement rafistolées. Rien, d'après ce que j'ai compris, qui pourrait indiquer qu'il y avait un problème structurel qui pourrait aboutir à quelque chose d'aussi catastrophique", a-t-il dit.

Les images saisies par une caméra de sécurité ont montré l'effondrement de deux pans du bâtiment, l'un après l'autre, dans des nuages de poussière vers 1h30 du matin (05H30 GMT).

"Au début, on aurait dit un éclair ou le tonnerre", a déclaré Barry Cohen, ancien maire adjoint de Surfside et habitant de l'immeuble. "Mais ensuite, ça n'a pas cessé - de façon régulière pendant au moins 15 à 30 secondes - ça n'a pas cessé d'aller et venir."

(Reportage Marco Bello à Surfside, Rich McKay à Atlanta; avec la contribution de Sharon Bernstein à Sacramento, Brendan O'Brien à Chicago, Kanishka Singh et Radhika Anilkumar à Bangalore, Daniela Desantis à Asuncion et Peter Szekely à New York; rédigé par Steve Gorman, version française Hayat Gazzane)