MG s'attend à une baisse du marché de l'électrique avec le nouveau bonus

PARIS (Reuters) - MG Motor, marque du groupe chinois SAIC, s'attend à ce que le marché du véhicule électrique en France baisse l'an prochain à cause du durcissement des conditions d'attribution du bonus écologique, dont sa MG4 sera désormais privé. "Il y a des voitures qui vont totalement perdre en compétitivité", a dit un porte-parole de MG, ajoutant que la marque n'avait pas déposé de dossier de candidature au nouveau bonus au motif que le barème retenu était "fait pour nous exclure" et les timings choisis peu compatibles avec le temps industriel. La première liste des voitures éligibles aux aides publiques tenant compte du bilan carbone de l'ensemble du cycle de production a été publiée jeudi. La nouvelle formule favorise de facto les productions européennes et exclut des modèles importés de Chine, comme la MG4, un modèle autant vendu en France que la Mégane de Renault sur les onze premiers mois de l'année. MG Motor s'attend toutefois à une stabilité de ses ventes dans l'Hexagone en 2024 grâce au renfort de deux nouveaux modèles, hybrides cette fois, a ajouté le porte-parole. (Reportage Gilles Guillaume, édité par Kate Entringer)